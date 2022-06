Ideias para o pátio

No verão gostamos de desfrutar do exterior da nossa casa, aproveitar os dias longos, o calor, a natureza, seja a estar lá para descansar ou a desfrutar de uma refeição. Dependente das características/arquitetura da vossa casa, essa poderá ter um jardim, uma varanda, um terraço ou ainda um pátio. Se todos vão dar ao mesmo, a verdade é que existem pequenas diferenças, nem que seja pelo tamanho e espaço.

Mas por aqui entramos mais em detalhe no pátio…

Como se define um pátio?

O pátio é um espaço exterior, como já referimos, que se situa no interior de uma habitação. É um lugar bastante íntimo, já que estes têm um design mais privado no que toca ao acesso, embora seja aberto.

Ideias para decorar o pátio?

Como qualquer espaço exterior o pátio pode e deve ser organizado, de modo a que possa desfrutar dele. Mas antes de mais, precisa de definir o intuito do vosso pátio, se é apenas para decorar, para lazer ou para as crianças brincarem. Só depois de ter decidido o que quer projetar lá é que pode avançar no processo da decoração. No caso de o querer só como espaço verde, pode perfeitamente dispor canteiros, vasos no chão e na vertical. Como extra, pode acrescentar uma rede de descanso ou um pequeno baloiço, dá sempre um ambiente bonito ao cenário. Se pelo contrário quer tirar o máximo partido do vosso pátio, porque é o único espaço exterior da vossa casa, então precisa de organizá-lo e definir as várias valências. Como por exemplo, criar uma zona de sala de estar e/ou de refeição. Mediante o tamanho do vosso pátio só precisa de escolher o mobiliário certo. No caso de ter um pátio pequeno, talvez uma pequena mesa redonda e duas cadeiras sejam suficientes. Se pelo contrário tiver um espaço amplo prefira uma mesa retangular. O segredo baseia-se na adaptação e na ginástica da logística. Depois pode decorar essa área, com pequenas plantas e flores, em vasos ou criando pequenos canteiros. Usar a verticalidade das paredes (jardins verticais) é também uma solução. Pode também decorar com pedras ou cascalho. Se quiser dar mais personalidade ao pátio, pode revestir as paredes com pedras ou tiras de madeira. No caso de ter filhotes, o pátio poderá ser uma zona de jogo e brincadeiras, instalando uns baloiços, uns escorregas ou mesmo para eles andarem por lá de bicicleta.

