Ideias de decoração para casa

É essa mesma extensão que queremos partilhar convosco, aqui nesta página. Uma extensão de muitos de vós, onde cada um poderá encontrar o seu estilo, os seus gostos ou o seu design predileto. Temos o cuidado de chegar a cada um dos nossos leitores, através da diversidade de livros de ideias, de imagens e de profissionais, pois se há coisa que não se discute são mesmos os gostos. Veja e reveja estas inspirações tão cativantes, que lhe darão vontade de decorar a sua casa com outro entusiasmo e vontade.

Vamos dar à nossa casa um rosto bonito, digno de uma capa de revista e sobretudo digno do nosso bem-estar e respetiva felicidade. Mas antes é preciso investigar o assunto… E nós ajudamos, com três perguntas orientativas:

Onde decorar em casa?

É simples, em toda a casa. Não há espaço que não merece ser apetrechado de itens decorativos. Dito isso, incluímos sala de estar, sala de jantar, quarto, quarto das crianças, cozinha, casa de banho e até o jardim!

Como decorar a minha casa?

Decorar não é algo de fácil, é preciso perceber o nosso estilo e definir uma paleta cromática, para adequá-los aos vários ambientes. Tem de haver um fio condutor entre toda a casa, a linguagem deve ser uma, de uma ponta à outra. Claro, que pode variar nas cores de uma divisão para a outra, mas é importante manter coerência. Também é importante pensar na praticidade, na funcionalidade e no conforto, pois não queremos que a nossa casa seja uma montra. Queremos poder andar à vontade, mexer nisto ou naquilo, sem receios. Tenha ainda em consideração o espaço, uma divisão ser grande ou pequena é sempre diferente. Por outro lado, não se esqueça que a nossa casa é feita de pequenos detalhes e cada um com valor especial. Mas é preciso ter cuidado para não acumular e começar a guardar tudo, de modo a não poluir o ambiente. Retenha o lema decorativo: “menos é mais”!

Truques para decorar a minha casa?

Existem ideias de decoração simples, que pode começar a pôr já em prática, como por exemplo: mudar os móveis de lugar; reformar objetos (DIY); acrescentar plantas e flores; pendurar quadros de arte, de fotografias ou espelhos; mudar a cortina; mudar o tapete; mudar as almofadas; colocar adesivos de parede; trocar o candeeiro ou acrescentar outro; pintar as paredes; fixar uma prateleira. Passos simples, que pode ir fazendo à medida do seu tempo e do seu orçamento. Define prioridades e toca a começar. Não vale a pena deixar para depois… É já hoje!