Ideias de decoração

Se os móveis da nossa casa e as pinturas ficam para uma boa temporada, não podemos dizer o mesmo das decorações. Essas variam com mais frequência, dependendo do nosso humor, vontade, da estação, da moda, de nos fartarmos ou não… Enfim, há sempre uma razão por detrás da mudança, mas sabe tão bem variar… Traz uma lufada de ar fresco. Alterar a decoração é algo que fazemos de forma fácil, rápida e barata, mas nem sempre sabemos por onde começar; o que fazer; o que trocar; o que guardar… Mas aqui na homify, já sabe que não sai sem ideias luminosas, sem as inspirações que o farão sonhar, sem os objetos que vai desejar. Tem nesta página uma fonte inesgotável, entre artigos, produtos e profissionais… é só ir clicando, uma página atrás da outra e ir anotando o que mais gostar.

Como dar nova cara à minha casa?

É fácil, para dar um novo à sua casa só precisa de alterar umas decorações. Este processo já é suficiente para atualizar a imagem da sala, do quarto, da casa de banho, enfim do espaço que pretender mudar. Para colocar novos objetos e artigos, precisa de se livrar dos antigos, não adiante sobrecarregar o espaço e ter uma variação de cores e objetos. Por isso, é importante proceder a essa limpeza, eliminando o que não quer mais guardar e o que deseja ver substituído. Escolha a nova paleta cromática que irá definir o ambiente, como também o estilo. Depois pode começar à procura de novas peças…

Quais são as peças que posso comprar para alterar a decoração?

Pode apostar em novas almofadas, num tapete, numas cortinas bonitas, numas velas, numas flores ou plantas, numas caixas/cestas, numas molduras de fotografias ou quadros de arte. Estes itens são os mais práticos e fáceis de mudar no imediato. Mas também pode pensar em colocar um papel de parede numa das paredes, como na cabeceira da cama ou do sofá. Pode fixar umas prateleiras novas, são sempre úteis e decorativas. Se quiser ir mais além, altere os candeeiros ou coloque uns novos no chão ou numa mesa. Quanto mais luminoso for o espaço, mais a sua decoração ficará irrepreensível.

O DIY e a decoração

Como nem tudo precisa de ser comprado, pode recuperar peças antigas e dar-lhes uma nova oportunidade de vida, através de um DIY. Pode também recuperar paletes e criar peças trendy para a sua nova decoração, são um must do momento.

Descubra tudo o que precisa neste baú repleto de novidades… todos os dias!