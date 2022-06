Como se define uma garagem pré-fabricada?

As garagens pré-fabricadas ou garagens modulares, são no fundo módulos pré feitos em fábrica. Estes são depois transportados e montados no local à sua escolha, como na traseira da sua casa ou noutro terreno, em que precisa de ter uma garagem ou um novo espaço de arrumação. Existem vários tamanhos, modelos, feitios, designs, materiais (aço, madeira ou alumínio) e cores. Apenas precisa de definir e de escolher aquela que mais se enquadra à sua casa e ao seu gosto. Sem dúvida que a grande vantagem de uma garagem pré-fabricada é ter a possibilidade e a liberdade de escolha, pois ela adapta-se a todas as dimensões e a todas as formas. Neste sentido, é perfeitamente viável personalizar a sua garagem pré-fabricada. Basta para isso procurar e fazer apelo a um profissional da área, que o orientará da melhor maneira nestas decisões. Por outro lado, as garagens pré-fabricadas são menos dispendiosas e mais rápidas de ter.

Para que serve uma garagem pré-fabricada?

Uma garagem pré-fabricada pode ser uma excelente opção para guardar aquilo que já não cabe em mais lado nenhum! Como o barco, a mota de água, os equipamentos desportivos, as motas, as bicicletas, os carros ou ainda umas quantas “tralhas” que precisam de ser armazenadas, para não ficarem à vista! Mas também, podem servir como espaço extra para bricolagens ou ainda como escritório, se a sua casa não tiver divisões suficientes. De certeza que não será difícil encontrar mil e uma funções para este novo espaço lá de casa! E não se esqueça que uma garagem é sempre um extra, que valoriza muito a sua casa. Além de aumentar a vida de um automóvel, uma vez que a pintura não fica danificada pelo sol ou pela chuva.

O que uma garagem pré-fabricada pode oferecer a menos do que uma garagem clássica?

Nada. Ambas são perfeitas para arrumar o carro, ou até para criar um pequeno atelier de bricolagem e de arrumação. As garagens pré-fabricadas são seguras e com bons acabamentos. Já que são submetidas a vários testes e precisam de cumprir regras rígidas. A grande vantagem deste modelo de garagens é que pode ter em pouquíssimo tempo uma garagem, respondendo assim às suas necessidades imediatas. Uma vez que consiste num conjunto de módulos em kit, pronto a ser montado, um pouco como um puzzle. É uma construção que não necessita de muito tempo e que também o fará poupar algum dinheiro, se optar por montá-la sozinho.

Quais são as vantagens de uma garagem pré-fabricada?

Como já referimos, são mais rápidas de ter, o que é ótimo para responder a uma situação mais emergente. Consegue ter uma garagem pré-fabricada em menos de metade do tempo, do que uma garagem convencional. São ainda bem mais baratas, o que é uma grande vantagem para poupar algum dinheiro. Neste tipo de construções modulares não há desperdiço de material, adiamentos ou paragens devido a condições exteriores e meteorológicas. Ao contrário do que acontece nas construções mais tradicionais.

Qual é o preço de uma garagem pré-fabricada?

Os custos de uma garagem pré-fabricada dependerá essencialmente de três factores: os materiais, a superfície e as opções extras escolhidas. No mercado consegue encontrar garagens pré-fabricadas a partir de um valor baixo, podendo subir para bem mais. Mas tudo dependerá do seu orçamento definido e dos seus objetivos. Referimos uma vez mais, que pode optar por montar a sua própria garagem pré-fabricada, poupando assim algum dinheiro. Se no entanto precisar de mais informações sobre este tipo de garagens consulte os nossos profissionais homify e peça informações, bem como orçamentos.

Como construir uma garagem pré-fabricada?

Antes de se aventurar na construção de uma garagem pré-fabricada é importante providenciar-se das respetivas licenças necessárias, para estar tudo conforme a lei e as regras do seu concelho. Mas é claro, que o seu profissional o saberá orientar e ajudar da melhor forma. Veja também, o espaço que dispõe e que precisa. Se é para um ou mais carros, se é para outras funções… Faça os ajustes. Mas tenha sempre em conta a arquitetura da sua casa e a importância de deixar espaço livre (não sobrecarregar). Escolha o modelo mediante o seu gosto e orçamento. Saiba que os materiais metálicos de construção são geralmente mais baratos, do que um kit de garagem em madeira. Depois de tudo definido e bem planeado é só erguer a garagem pré-fabricada, sozinho ou com a ajuda de profissionais.

Antes de tomar qualquer decisão precipitada, aconselhamos que veja e descubra nesta página, os nossos livros de ideias, para que perceba o que existe no mercado, da forma como são instalados, em que contextos… Enfim, tenha aqui uma verdadeira fonte de inspiração para construir a sua garagem pré-fabricada.