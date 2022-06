No fundo, vemos nos espaços exteriores da casa uma espécie de prolongamento daquilo que existe dentro de portas. Quando falamos em espaço exterior, pensamos, habitualmente, em grandes jardins, com piscina, zona de refeições e um grande relvado. Porém, não tem que ser assim e também é possível construir ambientes fantásticos em espaços bem mais pequenos como varandas ou terraços. Por mais pequeno que seja, é sempre uma mais valia ter um espaço que não seja fechado e onde se possa desfrutar de agradáveis momentos de descanso e de descontração, de convívio com família e amigos e até mesmo de trabalho. Para que o espaço exterior de sua casa seja verdadeiramente funcional, deve sempre ter em conta as suas limitações e características. Deve, igualmente, perceber se a sua propriedade é muito ventosa, se tem sol, qual a sua disposição, se precisa de criar privacidade, se precisa de luz e água, se pode instalar uma piscina e, o mais importante de tudo, qual é o limite do seu orçamento. Depois de ter um plano bem definido, resta deitar mãos à obra e usufruir.

Que tipo de mobiliário deve escolher?

Tendo em conta que falamos de um espaço exterior, o tipo de mobiliário que precisamos é claramente resistente, duradouro e fácil de limpar. Ainda assim, se tiver um espaço de arrumos para guardar os móveis durante o inverno melhor ainda. Seja como for, a decisão correcta será a de investir em materiais da melhor qualidade possível.

Na hora de escolher o mobiliário, para além da beleza do mesmo, deve ainda ter em conta que, pelas características dos elementos e do espaço onde estão inseridos, a funcionalidade deve ser prioritária. Quando falamos de mobiliário de exterior, falamos de peças leves, resistentes, fáceis de transportar, limpar e manter.

Como criar um ambiente?

Os ambientes criados devem estar sempre de acordo com a personalidade do espaço e do seu proprietário. Assim sendo, quando compuser a atmosfera no exterior, tudo dependerá de si e das limitações do espaço que tem ao seu dispor. Depois, existem elementos e truques que pode aplicar de forma a conseguir alcançar o resultado pretendido. Por exemplo, a utilização de elementos naturais como folhas, ramos, troncos e pedras é comum para criar ambientes mais serenos e naturais, funcionando também muito bem em conjunto com acessórios mais pessoais e coloridos, de forma a tornar o ambiente mais confortável e familiar.

O segredo da decoração de exteriores reside, claramente, no detalhe e na simplicidade. Não sature o espaço com muito mobiliário, acessórios e/ou cores, pois quanto maior for a quantidade de elementos menor será o espaço disponível e mais confuso será o ambiente – em termos visuais e não – que assim perderá exclusividade e personalidade.