Design de casa

Há quem peça ajuda a decoradores e quem prefira fazê-lo sozinho. Seja como for, é impreterível pensar no estilo que vai conduzir a decoração do espaço sob pena de se obter espaços interiores incoerentes ou pouco harmoniosos. As opções são muitas. Aqui na homify, por exemplo, temos espaços que vão desde o estilo campestre, rústico ou mediterrânico ao industrial, moderno ou escandinavo. O mesmo acontece com o design exterior da nossa casa. Como é natural, este deve-se conciliar com o contexto em que a casa se insere, tendo, em simultâneo, um pouco de nós nele reflectido. É um romântico que suspira pelo chalé de madeira na montanha? Ou não resiste a um edifício moderno com linhas puras e minimalistas? Identifica-se com a familiaridade do rústico ou acha mais entusiasmante um estilo de laivos vanguardistas? Não é fácil eleger, sobretudo pela quantidade esmagadora de projectos de qualidade que chegam até nós. Mas, há estilos mais populares do que outros. A saber.

Estilo escandinavo

O design nórdico tem vindo a ganhar cada vez mais espaço. Os materiais claros, as linhas simples, as atmosferas luminosas e o conforto são algumas das suas características. Em boa verdade, o estilo escandinavo é como que uma mescla entre o conforto da rusticidade e a funcionalidade do moderno. A paleta cromática passa pelo branco e tons pastel, surgindo as tonalidades mais vibrantes nos apontamentos decorativos como almofadas, candeeiros, entre outros.

Estilo rústico

Ao contrário do estilo escandinavo, que é mais ou menos novidade – embora já muito entranhada devido a grandes lojas como o IKEA – o estilo rústico nunca deixou de estar na moda e sabemos que os nossos leitores portugueses têm predilecção por ambientes caracterizados pela sua rusticidade. A selva de betão faz-nos procurar a natureza e a querer encontrar nela um refúgio. O uso de materiais como a madeira e a pedra, deixar o tijolo aparente ou os acabamentos em decapê são preponderantes neste estilo. Contudo, o rústico surge, hoje em dia, reinterpretado, tendo-se distanciado do ambiente mais pesado da antiga casa de campo que se quer agora mais luminosa e com áreas abertas.

A arte do minimalismo

São muitas as casas que chegam até nós que se identificam com este estilo que se define por ser simples, mas não simplista. Pelo contrário, as casas minimalistas surpreendem-nos com as suas formas ousadas de pura geometria. Enquanto os dicionários definem o minimalismo como a redução do objecto e do espaço ao nível mais básico e despido de excessos, também é certo que esta corrente procura aperfeiçoar e descobrir o verdadeiro espírito do objecto e do espaço em questão.

Cremos serem estes os estilos que mais se impõem no design das casas. Acrescentaria algum?