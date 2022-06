Decoração de quarto

Há muitos tipos de quartos. Quartos de casal, quartos de solteiro, quartos de criança, quartos de bebé, quartos de hóspedes. Consoante a idade, ou estado civil e, porventura o estilo da casa onde habita, assim será a decoração dos quartos. Todavia, acontece, não raras vezes, que os adolescentes dada a sua personalidade e irreverência transformam os seus quartos em divisões tão díspares do resto da casa que, conseguem surpreender pela diferença.

Com efeito, e como no resto da casa, a decoração de quartos estará sujeita a um orçamento e gosto pessoal. Certo é que o mercado do móvel oferece muitas opções, para todos os gostos e para todas as carteiras. E não é por ser mais barato que é necessariamente menos bonito. Hoje, as diversas marcas apostam na gama low-cost, e nada mais apelativo para jovens casais que começam a decorar a sua casa e não podem gastar muito dinheiro.

Vamos aqui deixar algumas sugestões, tentando mostrar estilos distintos. De um pequeno apartamento a uma grande moradia, o principal é definir o que quer dentro do orçamento que tem. Nesse seu leque de escolha, tente visitar várias lojas ou armazéns, ou mesmo carpinteiros.

Quartos de casal

Quando chega a hora de decidir sobre a decoração do quarto de casal, tem que haver um entendimento entre os dois. Se um gosta de um estilo mais clássico e o outro de um mais moderno, tente encontrar o meio-termo, ou seja, dentro de um quarto moderno e de linhas simples cabe perfeitamente uma peça mais clássica: um cadeirão, uma mesinha, um candeeiro, um quadro ou uma moldura. Se o quarto é mais clássico poderá introduzir no conjunto uma peça moderna. Essa conjugação pode dar um resultado muito elegante. Uma das coisas que deve ponderar é a cama que quer, pois já diz o ditado: “na cama que farás, nela te deitarás”! Isto para dizer que um colchão confortável é condição primeira para um bom descanso. Claro está que depois há outros elementos a ponderar: o guarda-roupa, caso não seja embutido, as mesas de cabeceira, a cómoda, os candeeiros, e/ou a poltrona. Tudo isto pode caber no seu quarto se houver espaço.

Uma sugestão é optar pelo branco. Dá mais luz e aconchego ao quarto, sendo que tem sempre a possibilidade de usar roupa de cama mais colorida, forrar o cadeirão com um tecido com padrões, escolher uma cabeceira da cama de tecido, de madeira, ou de outro material, pôr quadros coloridos na parede, entre outras coisas. O branco funciona como uma tela em branco. Pode decorar com apontamentos coloridos e no final ter um quarto elegante. Se for um fã da madeira, a sugestão para a escolha de uma madeira clara também não se afigura má ideia. Vejamos, a madeira escura, escurece o quarto, dar-lhe-á um toque mais antiquado. No entanto, se é assim que quer, opte por roupa de cama mais clara, ou até por um cadeirão colorido ou cortinas mais claras. Lembre-se que não tem que optar por uma mobília igual para toda a divisão. Como já aqui referimos, a conjugação de estilos diferentes pode ser muito harmoniosa. Já pensou em colocar duas mesinhas de cabeceira distintas? Pois pense nisso. A tradição já não é o que era!

Quartos de solteiro

Não existe um padrão para quartos de solteiro. Isto porque o quarto torna-se para os solteiros quase como um santuário no sentido que põem e dispõem como querem. Em geral, um quarto de solteiro tem muitas estantes para colocar fotografias, livros, discos, etc. Muitos também têm televisão, jogos, uma secretária e a cama tanto pode ser de casal como de solteiro. Há mesmo os que lá arrumam as pranchas de surf. Resumindo, um quarto de solteiro serve muitas vezes para trazer os amigos e ali se divertirem, jogarem, porem as conversas em dia. Se o espaço o permite pode ter um, ou dois pufes, ou uma cadeira de secretária confortável, quadros arrojados, ou livros no chão, tudo o que um jovem estudante precisa e gosta. Se se trata de alguém mais velho, um trabalhador, ou trabalhadora, haverá com certeza outro cuidado na decoração. Mas tudo, mais uma vez, depende do seu sentido estético. Se não tiver ideias procure um decorador que o ajudará a construir o seu refúgio de relaxamento ao fim de um dia de trabalho.

Quartos de criança

Para as crianças existe um leque de escolha enorme. Mas, obviamente, quem decide são os pais. Se tiver possibilidades de decorar um quarto com o mobiliário da personagem de desenhos animados preferida do seu filho/a então, decore-o desse modo. Desde escorregas, a automóveis, a camas em forma de animais, tudo é possível. Se, pelo contrário, gostaria de decorar o quarto até o seu filho/a ser mais crescido e, assim, não ter que comprar nova mobília, então escolha uma cama maior, uma secretária que vai ter com certeza muito uso, cortinas de cor clara, um candeeiro robusto porque os jovens, em geral são desastrados, uma carpete em vez de tapete, caixinhas, muitas almofadas, dependendo também se é menino ou menina.

Quartos de bebé

Há jovens casais que se empenham verdadeiramente em receber o novo “herdeiro”. Esse novo espaço, muitas vezes, assemelha-se a uma constelação, a um jardim de fadas, a uma paisagem idílica, tudo para criar o ambiente bucólico para o seu bebé. Escolhem tudo ao pormenor, desde o berço à cadeira de baloiço, estante, cortinas e candeeiros. Há berços robustos de madeira, há-os forrados dos tecidos mais macios, há os que imitam o antigo berço da avó e há os modernos de todas as formas e feitios. A escolha do quarto do seu bebé dependerá também do espaço que tem disponível e do seu orçamento. Antes de o decorar pense bem naquilo que quer e visite diferentes lojas para se informar sobre os preços.

Quartos de hóspedes

Para os quartos de hóspedes costumamos reservar uma divisão mais pequena, mais longe dos quartos da família e, por vezes num andar diferente na casa. Estes quartos deverão, de preferência, ser neutros, uma vez que poderão ser ocupados quer por familiares e/ou por amigos. A cama deverá ser de casal, ou então, se puder compre duas camas mais pequenas. Se receber um casal pode uni-las, se receber dois amigos não precisa de o fazer. Duas mesinhas de cabeceira e candeeiros de leitura serão o ideal. Uma, ou duas cadeiras, uma cómoda, cortinas de cor neutra, talvez em tons pastel, uma carpete ou dois tapetes fazem a decoração de um quarto de hóspedes. Se o espaço for exíguo coloque o indispensável, deixando algum espaço para as pessoas circularem.

Em geral a decoração dos quartos não está directamente ligada com o estilo da casa porque os quartos são espaços nossos, de intimidade, de descanso, de leitura, de lazer. Por isso, não chocará ninguém se o decorar segundo o seu sentido estético. Acima de tudo, deve ser um espaço onde se sinta bem, onde consiga relaxar, o seu refúgio ao fim do dia. A decoração serve as pessoas e nesse sentido, o quarto, pela privacidade que lhe está inerente é um espaço só seu. Não se esqueça disso e inspire-se com os projectos da homify.