Decoração de casas de banho

Como sabe ela é a extensão de nós! Não haverá nenhum lugar que não merece ser cuidado e decorado, nem menos a casa de banho! Ora veja…

A casa de banho é considerado uma divisão por excelência lá em casa, apesar de ficar longe das vistas, este espaço representa o nosso bem-estar, um pouco como um refúgio (só nosso). E de forma alguma deverá ser descuidada ou esquecida. Mesmo que esteja numa casa alugada, a viver temporariamente ou mesmo que a sua casa de banho não tenha uma louça sanitária Xpto, haverá soluções para contornar todos os problemas e desagrados, de forma a sentir-se bem e sobretudo em casa.

Como tornar uma casa de banho bonita de forma fácil?

Nós somos bastante positivos e acreditamos que tudo consegue ultrapassar as suas vicissitudes ou maiores defeitos, no mundo decorativo é “fácil” de contornar as situações, porque existem truques que permitem tornar algo de menos atrativo, em algo bonito. Primeiro será necessário detetar o que menos gosta de ver, se forem objetos ou outros itens removíveis, toca a retirá-los. Procede-se assim, a uma limpeza. Porquê guardar coisas de que não gostamos, hum?! Pode aproveitar para limpar tudo intensamente, mesmo as paredes, tirar bolores ou outras sujidades, tudo tem de resplendecer “pling”. Se achar necessário pode dar umas pinceladas de pintura. Ao ter cumprindo estes passos, a sua casa de banho, já tem novo ar, mas continuamos… Agora pode passar à fase de decoração, propriamente dita, depois de ter visualizado as milhares ideias homify, de umas idas às compras e de amadurecido o estilo que quer ver na sua casa de banho, pode então soltar o designer que há em si!

Algumas ideias decorativas simples e baratas?

Quando falamos em decoração de casa de banho, poderá ou não incluir a alteração da louça sanitária (banheira, duche, bidé, lavatório ou sanita), dependerá das suas exigências, orçamento e claro do estado destes. Porém é perfeitamente possível, dar uma lufada de ar fresco à sua casa de banho, com itens baratos e simples de colocar. Pode optar por pôr umas velas, umas flores ou umas plantas que ficam sempre bem. Um espelho, um novo candeeiro bem luminoso, uma nova cortina, um tapete, um móvel giro e até acrescentar umas prateleiras, estes darão de imediato um cenário renovado a este espaço. Já agora pode aproveitar para alterar os atoalhados, o copo, a saboneteira, o caixote do lixo, o piaçá, uma vez que este objetos além de serem úteis e de uso diário são itens de puro design. O toque final, pode advir de algumas essências, para dar a atmosfera perfeita à sua casa de banho. Et voilá!! Agora sim, tem uma casa de banho renovada, à sua imagem, e pode desfrutar à vontade do seu SPA em casa!