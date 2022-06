Decoração de casa

É verdade é algo que transforma qualquer espaço, além de ser uma excelente oportunidade para dar à sua casa a sua imagem e o seu estilo. Vejamos…

A decoração não pode ser pensada como uma tarefa fácil, porque não o é de todo. Não devemos chegar a uma casa e começar a organizar, ordenar ou comprar como nos passa pela cabeça. Há que ter bom senso e sobretudo muita calma. Sabemos que Roma não se fez num dia e a vossa casa também não o será com certeza. Bora construir o vosso Império!

Quais são os principais conselhos que preciso de saber?

Antes de mais nada, nós aconselhamos a pensar e a questionar-se (muito). Faça estas perguntas a si mesmo: “Serei capaz de decorar sozinho? Será preciso a intervenção de um arquiteto de interior? Qual é o estilo que pretendo? Quais são as cores que gostaria de ver? Como consigo aproveitar bem o espaço da minha casa? Quanto é que pretendo despender? Quero uma mudança leve ou radical?” Depois de ter amadurecido estas perguntas e ter definido as suas respostas, poderá então avançar sozinho ou com a ajuda de um especialista. Em ambas as escolhas, já sabe que pode encontrar as soluções ideais na nossa plataforma homify. Profissionais altamente competentes com projetos de sonho e de sucesso. Mas encontra por aqui também livros de ideias com fabulosas inspirações e com muitas dicas pertinentes, que o orientarão com certeza neste processo de decoração. Confira os exemplos nesta mesma página.

Como posso dar um novo look à minha casa?

Para decorar uma ou mais divisões da sua casa, não precisará obrigatoriamente de despender fortunas. Pode dar uma nova aparência a uma divisão, de forma simples, como alterando as cortinas, o tapete, as almofadas… Pode também acrescentar flores, plantas, velas, quadros, entre outros itens. Por outro lado, alterar o layout do espaço ajudará a (re)decorar também, procurando sempre beneficiar a iluminação e a abertura da área. Mas claro se quiser algo de mais radical, poderá pintar as paredes, colocar papel de parede ou comprar móveis novos. Fica ao seu critério.

E o DIY funciona na decoração?

Nem tudo na vida tem de ser comprado e cada vez mais a tendência é de recuperar. Por isso, poderá perfeitamente aplicar ideias DIY, como restaurar um móvel antigo ou recuperar uma peça para lhe dar uma nova vida, oportunidade e finalidade. É só debruçar-se e interessar-se sobre o assunto… para ter algo de incrivelmente único!

Agora mãos a obras caros leitores, e dê à sua casa uma decoração com muita alma…