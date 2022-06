Cozinhas por medida

A parte estética é importante, mas, numa cozinha, a funcionalidade é tudo. Assim, as cozinhas planeadas – feitas à medida – são a melhor aposta. A principal vantagem é mesmo a possibilidade de tirar partido de cada centímetro que compõe a área, o que é particularmente interessante em cozinhas com formas inusitadas como um tecto inclinado ou pouca largura. Com uma cozinha feita à medida, pode ir brincando com as peças do puzzle, desenhando os móveis tendo em conta as janelas, as portas e, num sentido mais lato, as suas necessidades. Hoje em dia, é fácil concretizar esta ideia. Para além dos móveis feitos à medida, são muitas as lojas que vendem cozinhas modulares – como o próprio nome indica, os móveis vendem-se por módulos, mas já têm medidas estipuladas pelo fabricante – e que oferecem serviços de profissionais sempre disponíveis para consulta.

Quais são as principais vantagens das cozinhas planeadas?

Uma cozinha planeada é como ter uma costureira a fazer uma determinada peça para o nosso corpo. São tiradas as medidas e fabricados armários que encaixam em determinado espaço como uma luva. Optar por este tipo de cozinha é optar por uma vida mais confortável e funcional, é optar por maior conforto visual e é optar por uma estrutura feita à medida de uma rotina. Imagine que tem muitos utensílios com grandes medidas. Pode pedir gavetas altas e fundas. Imagine que tem um serviço que gostava de ver exposto. Pode mandar executar portas envidraçadas. Não suporta que as tampas e os tupperwares andem sempre descasados? Crie um armário com uma estrutura a pensar nisso. Estas são apenas algumas das coisas que pode fazer com móveis por medida. De resto, e como é natural, pode escolher o acabamento que preferir ou a cor que mais lhe agrada. Se puder, peça ajuda a um profissional que olhará para o espaço com outros olhos.

E há desvantagens?

As vantagens são mais do que as desvantagens. A principal desvantagem será não poder levar a cozinha consigo quando mudar de casa. Por outro lado, se vender a casa, esta pode ser uma mais-valia.

Que cuidados devo ter?

Como mencionado, sugerimos que peça ajuda a um profissional que o ajude, entre outras coisas, a escolher os materiais. Deve optar por um bom material. O MDF (Medium Density Fiberboard – Fibra de Média Densidade) é uma boa escolha pela sua resistência e pelo facto de ser ecológico. Seja exigente com os acabamentos e respeite a existência de pilares, vigas, tubulações hidráulicas e pontos de electricidade do espaço.

Antes de tudo

Antes de começar, procure inspirações aqui na homify, em revistas ou em livros de decoração. Reúna as suas imagens preferidas para mostrar à empresa responsável pelo projecto ou, se for o caso, ao designer de interiores. Lembre-se que nem tudo é reproduzível e o que fica bem numa casa pode não ficar bem na sua. Mas, no meio de tantas cozinhas bonitas, encontrará, com certeza, a sua cozinha de sonho.