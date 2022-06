Para quem gosta de cozinhar, é essencial a cozinha estar bem equipada com bons electrodomésticos e utensílios e ser espaçosa. Mas depois há ainda outro nível, o nível das cozinhas de luxo que oferecem muito mais do que aquilo que cabe na nossa imaginação. Na homify, por exemplo, encontrará várias, de todas as partes do mundo, pensadas pelos melhores arquitectos e em todos os estilos, desde o rústico e clássico ao moderno e mediterrânico. O luxo, nessas cozinhas, reside nos detalhes. No material que reveste as superfícies, nos candeeiros que iluminam o espaço, na tecnologia dos electrodomésticos, nos serviços de louça e talheres, na existência de peças únicas e de design ou nos têxteis que revestem as almofadas das cadeiras da mesa de jantar se assim for o caso. Se procura criar uma cozinha de luxo e o orçamento não é a sua primeira, segunda ou terceira preocupação, então explore a variedade de ofertas no mercado das cozinhas que é vastíssimo.

Um investimento

Uma cozinha de topo valoriza imensamente uma casa pelo que a vemos como um investimento que fará sempre sentido a longo-prazo, quer queira ficar na casa ou vendê-la. Na primeira situação, tem ao seu dispor uma área com qualidade que perdurará no tempo. Na segunda opção, conseguirá vender a casa por um valor acrescido. Para além disso, no que toca a cozinhas, o valor costuma ser proporcional à qualidade. Cozinhas caras tendem a ser resistentes. Pelo contrário, as cozinhas mais baratas começam a exibir marcas do tempo após dez ou quinze anos.

Escolher os móveis

Os móveis são a primeira coisa em que pensamos aquando da decoração de uma cozinha. Privilegie materiais nobres e resistentes como a madeira de nogueira ou de cerejeira ou madeiras mais exóticas como o mogno ou a cerejeira brasileira. Uma pintura ou acabamento especial podem também fazer a diferença e contribuir para a criação de uma atmosfera luxuosa numa cozinha.

Electrodomésticos

A tecnologia está em permanente evolução. Estamos, no entanto, em crer, que electrodomésticos com tecnologia avançada o vão deixar bem servido por muitos e bons anos. Para não quebrar a beleza dos seus armários, experimenta embuti-los ou escolher electrodomésticos especialmente bonitos que valorizem o conjunto e não ao contrário.

Espaço e arrumação

O espaço é um luxo e a arrumação vem por acréscimo. Uma cozinha com muito armazenamento é o sonho de qualquer cozinheiro empenhado. Não basta ter diversos móveis e gavetas. É também preciso que, cada móvel e cada gaveta, tenha módulos adequados a receber cada peça, independentemente do seu tamanho. Crie um espaço só para tachos, outro para mercearias mais pequenas, outro para produtos de limpeza e assim sucessivamente.