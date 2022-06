Construtores de casas

É importante conhecer o Código Civil para se proteger e não se ver a braços com imprevistos e situações desagradáveis que, não raras as vezes, acontecem pela desinformação das pessoas sobre os assuntos. Lembre-se que a falta de informação nos torna mais vulneráveis pelo que devemos, antes de tudo o mais, ficar por dentro do assunto e/ou pedir a um advogado que nos acompanhe ao longo do processo. Percebemos que a construção de uma casa é desafiante, mas lembre-se de que é a construtora a responsável por erguer o espaço onde, porventura, viverá para sempre. Para ter a casa de banho com que sempre sonhou, para desfrutar de ambientes confortáveis sem problemas estruturais, para, no seu dia-a-dia, não ter que se preocupar com a falta de qualidade dos materiais, deve contar com uma boa construtora. Antes de tudo o mais, um bom construtor é o que está habilitado para executar determinado serviço de forma segura e correcta. Assim, a sua primeira preocupação deve ser verificar se se trata de um profissional habilitado para erguer a sua casa.



Informe-se sobre o fornecedor do serviço

É conveniente indagar sobre o estado financeiro da empresa que lhe gostava que lhe prestasse um serviço e sobre a sua reputação. Aliás, deve até ter várias opções e não apenas uma. Comparar o histórico e orçamentos pode ser crucial na gestão do seu dinheiro. Uma boa construtora deve honrar as normas legais e de trabalho e as práticas de segurança no trabalho e ambientais. Para além disso, os intervenientes na obra devem possuir certificação para o desempenho das funções a que se propõem.

Não se esqueça de pedir referências

Ter uma boa referência sobre determinada construtora deixá-lo-á mais tranquilo. Pode obtê-la através de um amigo, familiar ou colega ou trocar impressões com antigos clientes. É também do seu direito pedir autorização para fazer visitas a obras em execução e finalizadas para se familiarizar com o padrão dos serviços prestados.

E os preços?

A gestão do seu orçamento é importante no processo de construção pelo que deve pesquisar separadamente os preços dos materiais, o valor médio pago aos profissionais, o custo dos serviços e os custos indirectos. Desconfie de quantias demasiado afastadas da média, seja por excesso ou por defeito. Lembre-se, também, que nem sempre pagar menos é a melhor solução. A longo-prazo, isso pode trazer-lhe problemas derivados de um serviço mal executado, de materiais de fraca qualidade, entre outras coisas.

Contrato

Nunca parta para uma obra com um acordo apalavrado. Após cumpridas todas as etapas, deve assinar um contrato que o proteja. Aliás, este contrato deve assegurá-lo a si e ao prestador do serviço. Os direitos e deveres existem em ambos os lados e estão previstos em leis específicas. Em termos de pagamento, sugerimos que não faça adiantamentos. Deixe, pelo menos, o pagamento de uma parcela para o fim.