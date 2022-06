A palavra-chave é “simplificar”, estabelecer metas e lidar calmamente com cada fase. Se, à partida, estiver tudo organizado, as coisas correrão sem percalços de maior. Antes de encetar a construção da sua casa, deve procurar a ajuda de um profissional para avaliar o terreno que escolheu. Uma fundação sólida é essencial para evitar problemas estruturais no futuro. Um arquitecto, por exemplo, trabalha, normalmente, com uma equipa que determina quais os desafios que o terreno apresenta. Segue-se, depois, a parte do projecto e da burocracia. Depois de determinar, em conjunto com o arquitecto, o tamanho da obra e tudo o que ela inclui, a câmara deve aprovar o projecto. Após a aprovação, começa tudo verdadeiramente. O terreno é preparado. Faz-se o nivelamento, a ligação da água e, claro, da energia eléctrica. E assim começa o seu sonho a tornar-se realidade.

Opções sustentáveis

Falávamos-lhe de construir uma tradicional casa de alvenaria. Contudo, também pode optar por construir uma casa pré-fabricada. Neste caso, cada peça na casa é, como o próprio nome indica, pré-fabricada e depois levada para o local de construção onde, por via de maquinaria pesada, colocada no terreno. Estas casas podem ser tão ou mais confortáveis do que uma casa tradicional. Para além disso, são mais baratas e significam uma generosa poupança energética.

Outras alternativas

Para além da construção tradicional e das casas sustentáveis, são cada vez mais as firmas de arquitectura que fazem projectos que são depois vendidos por catálogo. Neste caso, a empresa põe à sua disposição vários projectos de vários modelos de casa pelo que basta escolher a que melhor se adapta ao seu terreno e orçamento. Porém, estas empresas oferecem-lhe a possibilidade de personalizar alguns detalhes do edifício. Seja criterioso a escolher o profissional e não deixe que lhe vendam gato por lebre.

Como poupar dinheiro quando construir uma casa?

Há várias coisas que pode fazer para poupar dinheiro aquando da construção de uma casa. Contrate um arquitecto. Um profissional evitará que tenha problemas a médio ou longo-prazo. O investimento compensa. Contrate uma construtora de confiança. Fale com os seus amigos e escolha uma sobre a qual já tenha bom feedback. Converse com o responsável pelo projecto. Construa com ele uma relação de confiança e de sinceridade. Seja exigente, mas disponível. Defina, à partida, as suas metas. Compare preços antes de escolher materiais para o exterior e interior. Tente negociá-los, se conseguir. Aproveite os saldos! Veja quando as lojas vão estar em saldo para não cair no erro de comprar determinada coisa que vai estar em saldo duas semanas depois. Não se entusiasme. É normal que surjam alterações ao longo do processo, mas mantenha-se o mais fiel possível ao plano original para evitar despesas adicionais. Ajude! Ponha mãos à obra. Se tem jeito para a coisa, por que não? Pode planear e plantar o jardim, pintar paredes, entre outras coisas. Peça ajuda a amigos e familiares.