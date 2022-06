Como decorar uma cozinha

Afinal como deve decorar uma cozinha? Será fácil? Dispendioso? Por onde começar? Será necessário muita coisa? Enfim, aqui terá a oportunidade de ver todas as suas dúvidas elucidadas.

A cozinha como uma das divisões principais da nossa casa, jamais poderá ser esquecida, nem tampouco negligenciada. Mesmo que seja um pro ou não da cozinha, uma coisa não leva à outra, até porque mesmo que não seja um master, por lá organizará as suas compras e tomará umas refeições, mesmo que simples. Posto isso, não há desculpas para não a organizar como deve ser e como ela bem merece. Até quiçá que ao ter uma cozinha mais atrativa, não desenvolva o gostinho pela culinária.

Por onde começar?

Primeiro há que fazer algumas questões retóricas: “ o que acho da minha cozinha? É bonita? Atrativa? Ou será que lhe falta algo?”. Se achar que não estiver au point, então é porque precisa de uma mão madrinha! Numa primeira fase há que pensar numa nova organização dos itens e das louças, retirar tudo e aproveitar para dar uma limpeza. De certeza que encontrará objetos que só estarão a ocupar espaço e que não precisam de estar aí a ocupar lugar, por isso poderão ir fora. Depois de uma nova organização e de estar tudo muito mais clean a vossa cozinha tem uma nova aparência… mas ainda faltará algo!

Quais são os itens decorativos ideais para uma cozinha?

Tudo dependerá do tamanho da vossa cozinha, se ela for pequena é claro que não irá ocupar grande espaço com detalhes decorativos, mas tudo será uma questão de subtileza e da aposta certa. O primeiro grande truque é a aposta das cores, escolha duas ou três na paleta cromática e brinque com elas, através de vários elementos bem giros. No caso da cozinha ser pequena, prefira tons claros, para a luminosidade e grandeza. Uma excelente aposta no mundo decorativo são as prateleiras, pois são perfeitas para decorar, já que tudo fica à vista, além disso são versáteis e baratas. Numa cozinha existem também ganchos para pendurar utensílios, panos ou até livros, estes são também uma boa sugestão decorativa. Tenha ainda, cuidado com a iluminação, esta tem um papel fulcral na decoração de uma divisão, nomeadamente a cozinha, onde é indispensável muita luz. Por outro lado, apostar em flores ou plantas, como umas ervas aromáticas, que dão sempre jeito na cozinha serão sem dúvida, uma excelente aposta. Dá um ar super agradável ao ambiente.

Descubra todas as inspirações e os produtos adequados ao navegar nesta página e fique um ás na matéria!