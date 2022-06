Chão de bambu

Ouvimos falar no azulejo, no chão flutuante, nos tacos de madeira, no cimento, na alcatifa… Mas e no chão em bambu? Ainda não! Então mantenha-se informado e ligado a esta página e fica a par desta novidade no mercado dos pavimentos. Além de ficar a saber mais qualquer coisa, na próxima vez que mudar o seu chão, talvez ponha esta questão em cima da mesa… ou melhor do chão!!

Como se caracteriza o chão em bambu?

O bambu é uma planta que possui caules lenhificados, que são utilizados para a fabricação de diversos objetos, nomeadamente na construção, como para criar um pavimento. Essa planta atinge a sua maturidade em 4 ou 7 anos. Algo que pode tornar os pavimentos numa opção mais sustentável. À primeira vista, o pavimento em bambu é bastante similar ao chão de madeira tradicional. A grande vantagem desse tipo de material prende-se essencialmente pela qualidade e garantia do produto, mas sobretudo pelo facto de ser um recurso inesgotável. Sendo este último facto, fundamental para o nosso planeta. Ressalva-se ainda, que estes pavimentos são anti-estáticos e anti-alérgicos, o que origina num interior mais saudável e perfeito para todos. O chão em bambu tem um aspeto incrível e bastante natural, confere um ambiente harmonioso, estável e neutro. Adapta-se ainda, ao quarto, sala, casa de banho ou corredores. Existe em vários tons e modelos de pavimento. Na instalação do seu chão em bambu tenha o cuidado de verificar todas as tábuas, porque existem variações de cores entre elas, uma vez que é uma substância natural. A ideia é de misturar todas as tábuas para uma aparência mais natural. Vai ver que o resultado ficará surpreendente!

Bambu vs. Madeira

Na hora de escolher um novo chão para a vossa casa, inevitavelmente existem dúvidas, pois quanto maior é o leque de escolha, maior é a indecisão. De facto, o bambu pode ser uma excelente alternativa à madeira. O seu processo de fabrico garante maior estabilidade e maior resistência à água. Mas atenção, a qualidade do bambu varia da espécie, da sua idade e da tecnologia usada.

Qual é a manutenção do chão de bambu?

A manutenção desse pavimento é bastante semelhante ao chão de madeira. Isto é, a limpeza é feita com vassoura, pano seco ou aspirador. Para uma limpeza mais profunda um pano ligeiramente húmido. Et voilá!

Agora resta decidir sobre o chão que quer pisar em sua casa…