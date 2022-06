Hoje em dia, as casas de banho ganham tal importância no design de uma casa que todos os detalhes são tomados em conta, e de outro modo não faria sentido. Já imaginou uma casa de banho com sanitários modernos, atoalhados giríssimos e um chão que não tivesse nada a ver?! Não é possível imaginar se quer. De facto, é importante a coerência de um design e de estilo, começando de baixo até cima, onde se percebe uma única linguagem: a do bom gosto.

Se outrora faziam-se contas à vida para mudar o chão de uma casa de banho, hoje já é possível encontrar ínfimas possibilidades no mercado. Uma variedade não só de cores, de modelos, mas também de materiais, a preços variados e muito competitivos. E com um pouco de imaginação e pela ajuda que pode encontrar na plataforma homify conseguirá dar à sua casa de banho um look de sonho. De facto, o chão tem o papel principal de suportar tudo e todos, como tal é uma fase de mudança que deve ser bem pensada e analisada, de modo a ser confortável e visualmente atrativo. Ressalva-se ainda, a importância de procurarmos ter uma casa de banho com a qual nos identificamos, onde gostamos de estar tranquilamente, afinal é dos poucos refúgios de casa onde estamos realmente sozinhos. Por isso, mãos à obra, mas antes descubra aqui tudo, mas tudo sobre este assunto e seja um pro na matéria!

Que materiais existem para o chão de casa de banho?

Como já referimos hoje em dia existe uma grande variedade de materiais e ainda bem! Assim, é possível ver casas de banho variadas, sem ser só o tradicional azulejo ou mosaico. O chão poderá ser de cimento, que dá um estilo bastante minimalista e industrial. Se preferir algo mais natural e intimista, a madeira ou o bambu é a solução perfeita. Se por outro lado, quiser algo mais requintado e luxuoso, o mármore será com certeza a opção certa. Pode ainda, optar por um chão em pedra, que confere um ambiente charmoso e brilhante. Se quiser aquecer o ambiente e pisar o chão quente, há sempre a possibilidade de colocar um chão radiante, que garante maior conforto nessa divisão, nomeadamente em dias de inverno.

O que evitar?

É importante tomar alguns cuidados afim de não cometer alguns erros na colocação do chão na casa de banho, que poderão ser um problema maior ao longo do tempo. Tenha em consideração a humidade do espaço. Mas, para mais conselhos e ajuda é só entrar em contacto com os nossos profissionais da área.