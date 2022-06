Casas unifamiliares

No fim de contas, todos sonhamos com uma casa espaçosa e bonita, não é? Mas até lá vamos nos mantendo atentos à homify para absorver todas as ideias!

É verdade, ter uma casa é um sonho, um grande projeto de vida… é lá que nos queremos ver a viver para o resto das nossas vidas, com a nossa família. Mas sabe que mais? Nós acreditamos em sonhos! Acreditamos na concretização e realização deles, desde que façamos tudo para que eles aconteçam. Queremos vos dar forças, queremos vos mostrar o quão bom e agradável é ter uma casa unifamiliar… Queremos dar asas para o seu sonho se tornar uma realidade, e não vale esperar (sentado) pelos jogos da sorte!!

Como posso projetar a minha casa unifamiliar?

Antes de mais nada, é importante definirmos o conceito. Uma casa unifamiliar, será uma habitação projetada apenas para uma família, num determinado espaço, estas são as mais comuns, as que vemos mais no nosso Portugal. Para projetar a vossa casa unifamiliar precisa de se aconselhar perto de um profissional, como um arquiteto. Ele dar-vos-á todas as pistas, conselhos e rumos a seguir. Mas não se esqueça de ir munido de ideias, sejam elas escritas ou com imagens. É importante que ele perceba o que lhe vai na alma. Se tiver com falta de ideias, veja os nossos projetos nesta página, onde temos uma grande seleção de produtos, de projetos e de profissionais (os melhores), sem dúvida que lhe será uma grande fonte de inspiração. É preciso ter noção que existem uma panóplia de designs, de modelos, de estilos… Precisa de definir isso muito bem. Se quer uma casa unifamiliar grande, pequena, com um andar ou dois, se é um estilo minimalista, moderno ou campestre, se tem um jardim grande e/ou piscina. Veja e reveja. Com todas estas ideias montadas, haverá um projeto único… aquele que poderá ser a sua casa unifamiliar. É uma conjugação de ideias felizes.

Tenho um orçamento apertado, e agora?

Mesmo que tenha um orçamento mais justo nós dizemos para não desistir da ideia de ter uma casa unifamiliar. De todo! Pelo contrário, veja a melhor solução e adapte o seu sonho ao valor que dispõe, junto com o profissional. Mesmo que faça aos poucos, mas comece agora, porque como sabe a vida são “três dias” e é já hoje que devemos ser felizes com a nossa família dentro do nosso lar. Sejam felizes!