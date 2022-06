Não há dúvidas que este é um assunto que suscita imensa curiosidade e atenção por parte dos nossos leitores. É um tema presente, mas com grande visão futura.

O que entendemos por casas pré-fabricadas?

Casas pré-fabricadas, casas modulares, casas sustentáveis, casas ecológicas, casas do futuro… Muitas palavras para um modelo de arquitetura. É uma prova que elas andam na boca do mundo e também aqui, no nosso mundo homify. Não poderemos passar uma página em branco da nossa plataforma sem falar de algo tão interessante, desafiante e cada vez mais inovador. Inovador porquê? Porque a sua estrutura e o seu design estão cada vez mais no topo. As casas modulares são atrativas, bonitas, completas, seguras… Deixaram de ser vistas apenas como casas de madeira, tipo cabanas no meio do campo, para passar férias, para serem levadas à séria, ao ponto de serem escolhidas para uma habitação diária. As casas pré-fabricadas são constituídas por vários módulos já pré-feitos, que são levados no terreno previamente escolhido e montados em pouquíssimo tempo. Não tenha nem medo, nem tampouco receios, pois estas casas não “voam” com uma ventania ou não se destroem como uma casa de brincar. Estamos a falar de uma casa verdadeira, que passou por imensos testes, vistorias, necessita de cumprir imensos requisitos e regras, muito mais até que uma casa tradicional.

Como posso ter a minha casa pré-fabricada?

Ter uma casa pré-fabricada é ter uma casa num tempo recorde e a acrescentar que o valor da mesma, é muito inferior ao das casas tradicionais. Por isso, é que falamos em casas do futuro, tendo também em conta, que são geralmente sustentáveis, ou seja, amigas do ambiente.

A aposta em Portugal é cada vez maior, consegue encontrar excelentes profissionais, com projetos fantásticos. E não precisa de ir muito longe, nesta página pode os encontrar é só “clicar” para ter muita escolha e visualizar os projetos já concebidos, para tirar ideias e projetar a sua. Depois disso, pode entrar em contacto com eles, tirar dúvidas e pedir orçamentos. Entretanto, pode procurar o terreno ideal para receber a futura casa… O seu profissional orientar-lo-á e acompanhar-lo-á no processo burocrático. Não está sozinho!

Quanto ao modelo perfeito, esta é uma questão só sua e bem pessoal. Afinal, basta ser a sua para ser perfeita!! Seja ela grande, pequena, moderna, minimalista ou campestre… De certeza, que o resultado será soberbo. Nós ficamos a aguardar novidades suas… quiçá ver a sua casa pré-fabricada por aqui. Nós gostamos de fazer parte dos sonhos dos nossos leitores.