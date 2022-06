A sua origem vem do latim gemini. A sua estrutura simétrica compartilhava tudo, não tinham segredos umas para as outras… Siga o resto da história!

Como se define uma casa geminada?

Ora vejamos, uma casa geminada é uma construção de uma ou mais casas ligadas entre si, são construídas no mesmo terreno, de forma a aproveitar ao máximo a área. Têm uma arquitetura semelhante e compartilham a estrutura, as paredes exteriores e por vezes o mesmo telhado. O arranjo interior é geralmente simétrico entre as habitações.

Quais são as principais vantagens?

Estas habitações são, geralmente, bem mais baratas, quer na construção, como na venda, uma vez que são feitas em série, mas não significa que haja descuido nos detalhes ou nos materiais. É, claramente, para si uma oportunidade de ter uma casa praticamente no imediato, sem se submeter ao stress inerente a uma construção. A ideia é semelhante aos apartamentos, apenas que no caso das geminadas, tem a vantagem de viver numa moradia; ter um jardim, embora pequeno, mas que já será suficiente, para desfrutar do exterior, seja para jardinar, colocar mobiliário, fazer um churrasco e quem sabe uma piscina. Tem ainda, o privilégio de ter uma casa bonita, espaçosa (mais do que um apartamento), tem mais liberdade, não precisa de pagar contas de condomínio (a menos que seja um lote privado), tem ainda vizinhos, o que permite um convívio e origina uma maior segurança, o que é um grande descanso para si.

Onde posso encontrar casas geminadas?

Se tiver interesse em viver numa casa geminada, ter um espaço mais amplo para viver, então não hesite mais e dê esse passo. As casas geminadas não são arquiteturas novas, existem já há muitos anos. Por isso, poderá encontrar desde estruturas mais antigas a mais recentes, com um design bem futurista ou até sustentável. Aqui na nossa plataforma poderá aceder a exemplos dos mais variados estilos, já sabe gostamos de agradar a todos os nossos leitores. Mas com certeza, a zona onde pretende viver terá modelos de casas geminadas, é uma grande aposta por parte dos empreiteiros. Pode dirigir-se diretamente a agências imobiliárias ou a escritórios de construção, que lhe indicarão os mais variados projetos de casas geminadas na sua região. Por outro lado, pode também dar um passeio ao fim de semana e procurar você mesmo por estas urbanizações. Estão geralmente construídas em zonas calmas, agradáveis e privilegiadas.

Neste trampolim de vantagens, escolha a melhor a opção para si! Poderá ser para si, uma excelente opção de investimento.