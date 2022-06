Casas de banho de luxo

Bom, é uma noção relativa. Imaginamos uma casa de banho ampla com uma grande banheira. De hidromassagem, claro. Ou até com um jacuzzi. Imaginamos essa banheira complementada com uma generosa cabine de duche com vários jactos dispostos ao longo da parede. Numa casa de banho de luxo, não poderia faltar um balcão com mais do que um lavatório e espelhos a revestir as paredes. Teria um móvel de apoio, tipo toucador. Talvez sofás ou otomanas. Uma janela a deixar entrar luz natural e uma bela paisagem. Um sistema de iluminação repousante que convidasse a longos banhos de espuma. Idealmente, a casa de banho seria adjacente ao quarto para privacidade absoluta. Não podiam, claro, faltar toalhas macias pousadas sobre um radiador quente para nos secarmos com toda a comodidade. Não é difícil imaginarmos tudo o que gostávamos de ter numa casa de banho de luxo. Quando ao estilo, dependerá sempre de cada um. Do moderno ao clássico, há-as para todos os gostos.

Como criar a minha casa de banho de luxo?

Comecemos pela base: os revestimentos. Antes de pensar nos móveis e peças sanitárias, deve pensar na atmosfera que lhe quer imprimir e no estilo que melhor se adequa à sua casa. Entre os materiais de revestimento mais luxuosos está o mármore que pode ser usado de forma mais ostensiva, o granito, pedra do rio ou teca. Para além de esteticamente apelativos, são também duradouros.

Não pode faltar espaço!

Ter espaço é um luxo, sobretudo nas grandes cidades onde as habitações são cada vez mais pequenas. Mas, se não tem hipótese de ter uma casa de banho com uma dimensão generosa, então faça com que ela pareça maior através da adição de espelhos e de uma paleta cromática clara. Não se esqueça de a manter sempre arrumada.

Nem luz!

Uma janela ampla, uma abertura zenital e uma paisagem avassalada a entrar pela janela. Luz natural valoriza qualquer divisão e a casa de banho não é excepção. Aproveite a luz que entra na sua casa de banho e deixe as janelas a descoberto ou apenas com uma japonesa para baixar quando quiser privacidade. Também pode optar por românticas cortinas semitransparentes.

A beleza reside nos detalhes

Os ambientes de luxo sobressaem pelos detalhes. Para a casa de banho, pode considerar um sofá, uma lareira, uma cómoda de apoio, muitas velas, um lustre, candelabros, uma peça de design, uma banheira de design e até uma pequena máquina de café ou água para fazer chá e poder beber enquanto usa o espaço. Não se esqueça, também, de ter bons têxteis.