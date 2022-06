O sonho de um não será o sonho do outro, existem ambições e objetivos diferentes como é claro. Mas há um que é comum a todos nós, é sem dúvida o de ter a tal casa de sonho, seja onde for: campo, cidade, montanha ou praia. Cada um saberá! A verdade é que quando se joga à lotaria a primeira ideia que surge é a de erguer uma casa à maneira, quando vemos determinados palácios pensamos que era mesmo um assim que queríamos ou que aquela bem poderia ser nossa.

Sem dúvida que a nossa casa de sonho, não é a mesma casa de sonho do vizinho ou do amigo, porque existem gostos e estilos diferentes. Mas é de sonho à mesma para quem sonha com ela… E ainda bem que existe esta diversidade, para não cairmos na monotonia. Seria aborrecido ver todas as arquiteturas iguais, não é verdade?

Aqui na homify gostamos de vos levar a sonhar com projetos absolutamente incríveis e em todos os pontos do mundo. Mas o nosso principal objetivo é o de inspirar e ajudar, ou seja, que nesta plataforma possa retirar o melhor desta ou daquela habitação, de modo a projetar a sua, mediante a sua personalidade e critérios. Por outro lado, na homify e nesta respetiva página poderá encontrar além dos livros de ideias com sugestões esplêndidas, o profissional certo, que o ajudará a levar o seu sonho avante. Não adiante adiar mais e deixar para depois, como sabe a vida passa a correr e há que aproveitar a “nossa casa”, já que este é o nosso bem material mais precioso. E a casa o nosso melhor refúgio.

Como ter a sua casa de sonho?

Erguer ou comprar uma casa de sonho não é algo que se tem num estalar de dedos, infelizmente. Pede um esforço financeiro, mais ou menos grande, dependente da sua casa de sonho. Se não tiver o valor da casa, deverá recorrer a um financiamento bancário, de modo a obter um credito a habitação. Um investimento, aliado a muito sacrifício, mas que valerá a sua pena… Veja o valor que dispõe ou o crédito autorizado e a partir disso, será mais fácil focar-se na procura, para encontrar ou construir a sua casa de sonho. Hoje em dia, existem designs de casa, nomeadamente as casas modulares, que têm uma arquitetura de excelência e de estilos variados, em que os preços são bastante competitivos e atrativos. Sendo uma possibilidade de contornar a situação para ver o seu sonho concretizado. Ao navegar na nossa página encontrará exemplos dignos de um sonho!

Como se caracteriza uma casa de sonho?

Como já referimos as casas de sonhos divergem de gosto para gosto, mas devem incluir alguns princípios para reluzirem e serem dignas de capas de revistas. Tome nota: Pavimento – é importante ter em consideração o pavimento, este deve primar pela qualidade. O chão que se pisa não é algo que deve ser esquecido, chama logo as atenções pela sua imponência e volume numa habitação. Iluminação – uma casa de sonho deve primar pela luminosidade, se reparar as nossas imagens de casas de sonho, têm todas muito brilho. Graças às janelas grandes, às cores claras que deixa penetrar a claridade no interior. Tenha ainda cuidado na escolha das cortinas ou no layout da decoração, de modo a não criar barreiras contra a luz.

Piscina – não poderíamos falar em casa de sonho sem falar em piscina ou algo que tenha água no seu jardim, como um pequeno lago ou jacuzzi. O cenário torna-se ainda mais idílico. De facto, a água no exterior cria um efeito soberbo, além de ser uma mais-valia, para desfrutar do verão e dar uns valentes mergulhos!

Jardim – o jardim é o cartão de visita de casa, é aquele que se avista sem ter entrado na moradia. Ele valoriza a habitação, tornando-a ainda mais majestosa. É importante manter um jardim cuidado, com relva, pedras, plantas, flores, árvores, enfim aquilo que considerar melhor. Sem esquecer o mobiliário de jardim, criando uma zona de refeição e lounge, para o bem-estar.

Decoração – a forma como irá decorar a sua casa de sonho, fará toda a diferença para ela destacar-se ou não. Veja as várias ideias na nossa página e se não estiver seguro de si, faça apelo a um arquiteto de interior, que fará toda aquela magia, para tornar o ambiente da sua casa um verdadeiro sonho!

Extras – e como uma casa de sonho é feito de luxos, porque não ir até ao extremo e ter uma pequena sala de cinema ou uma sala de desporto?!

Afinal sonhar nunca fez mal a ninguém… pelo contrário é uma das forças de todos os dias!