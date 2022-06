Por aqui poderá encontrar tudo o que precisa de saber e de ver sobre casas de cidade, um guia de A a Z!

Se por um lado há quem prefere o sossego do campo, por outro há quem dê mais importância ao ambiente citadino e para estas pessoas só assim é que faz sentido. Estar perto de tudo – trabalho, escolas, repartições públicas, restaurantes, mercados, médicos, hospitais, transportes públicos, lojas… Enfim toda este elenco acaba por ser bem mais prático no dia-a-dia e no cumprimento das rotinas, por exemplo evita-se trânsito para ir ao trabalho e está-se perto de tudo para qualquer eventualidade. De facto, existem vários pontos positivos na vida urbana, ao contrário de muitas ideias negativas, em que se pensa que viver numa cidade é uma nuvem negra…

Se deseja ter uma casa de cidade, talvez questionar-se-á sobre o grande entrave urbanístico. De facto, as cidades vão ficando cada vez mais cheias de prédios, de casas e de outras obras, tornando-se assim difícil construir uma casa no coração da cidade. Além de que os preços de novas habitações são exorbitantes. Porém, existem soluções que podem ajudá-lo a concretizar este sonho de ter uma casa na cidade… Ora vejamos!

Como ter uma casa de cidade?

O crescimento urbanístico faz-se cada vez mais para fora, ou seja, constrói-se onde existe espaço e onde os preços são mais reduzidos, que são os arredores das cidades. No entanto, se viver um pouco retirado da cidade, como a dez ou quinze minutos, não corresponde às suas expetativas, pode optar por outra solução… Recuperando obras antigas! Esta recuperação e consequentemente restaurações de moradias velhas está cada vez mais em voga em Portugal. Ao contrário do norte da Europa em que tiveram sempre o cuidado para não desprezar essas habitações antigas, devemos considerar essa atitude como uma inspiração. É do nosso dever não deixar os nossos centros urbanos em completo abandono, procurando boas oportunidades de negócio. Na nossa plataforma homify, temos exemplos de restaurações absolutamente soberbas, como pode conferir com os seus próprios olhos. A partir de cliques consegue ter ideias de projetos para erguer a sua casa de cidade. Vamos dar oportunidade às velhas casas para contar novas histórias, novas vivências e novas aventuras… Procure um profissional homify que consiga desenvolver esta obra com significado e como deseja, mas sem perder as linhas do passado. Não se vai arrepender e terá, sem sombra de dúvidas, um investimento com grande valor, uma vez que na cidade os espaços são aqueles e mais nenhuns. É uma grande oportunidade para projetar o futuro de forma confortável.

Por outro lado e mediante o desenvolvimento da sua cidade, poderá construir uma casa de raiz num terreno ainda virgem ou onde foi demolido uma antiga obra. Aqui poderá partilhar com o seu arquiteto o seu projeto de sonho de forma a construir de raiz uma casa de cidade à medida das suas ambições e desejos. Define o seu estilo, se é moderno, minimalista, mediterrâneo ou se ainda quer manter a arquitetura da cidade, criando uma conjugação de estilos interessantes. De certeza que o seu profissional desenvolverá um projeto maravilhoso e digno da sua casa de sonho.

O que deve considerar antes de comprar uma casa de cidade?

Viver numa cidade tem claramente pontos positivos, mas também pode ter o lado mais negro da questão. Mas se procurar o sítio perfeito para si tudo se tornará mais fácil. Faça uma análise do terreno, passando lá algumas horas e em dias diferentes, para avaliar o ruído, o trânsito, o movimento pedonal, a segurança… Faça uma pequena projeção sua nesse ambiente. Se se sente realmente “em casa”. É importante também perceber as várias construções à volta, projetos futuros e afins, de modo a não desvalorizar o património. Fale diretamente com os vizinhos e faça perguntas sobre tudo um pouco. É também uma forma de conhecer a vizinhança. Esta pequena investigação é fundamental!

Como decorar uma casa de cidade?

Depois de ter escolhido a sua casa de cidade, resta a pensar nas pequenas obras, se forem necessárias, e na decoração. Esta é parte que dá maior prazer. É um momento em que a pessoa ou o casal, pode dar asas à sua imaginação, onde pode criar e deixar transparecer a sua imagem e personalidade. É dar à sua casa a sua cara! Veja muitas inspirações na nossa página, pode copiar as ideias que mais gostou, pode escolher os produtos dos nossos profissionais… Enfim, aqui pode encontrar todo um mundo e todo um guia para o ajudar a compor a sua casa de cidade. Escolha o design e o estilo que mais gostar, pode até criar um ambiente campestre ou mediterrâneo na sua casa citadina. É só deixar-se levar… Viver e sentir-se feliz onde quer que seja a sua casa!