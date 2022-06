A palavra bungalow remete automaticamente a ambientes descontraídos e de lazer, uma vez que estes são bastante usados em centros de campismo, como no campo e na praia. Mas a verdade é que o conceito é hoje revisto e visto sob outros olhos, graças ao desenvolvimento e aperfeiçoamento destas casas, por parte dos profissionais da área.

O que é um Bungalow?

A palavra bungalow vem da Índia, da língua Guzerate. Significa “beganli”, no sentido de “casa de Bengala”. Os holandeses chamam bangaelaer e os britânicos bungalow. Na origem, esta é uma habitação tradicional e unifamiliar, é pequena, construída em madeira e é ainda conotada de exotismo pela sua estética singular. Os bungalows modernos são habitações práticas para o seu proprietário, uma vez que são concebidas apenas num piso. Sendo assim, ideal para pessoas de idade, com limitações motoras ou ainda para quem prefere espaços abertos e arejados. Estas habitações são geralmente construídas em série e geralmente dispõem de uma pequena varanda, perfeito para desfrutar do exterior em toda comodidade. Os bungalows são estruturas modulares, isto é, pré-fabricadas que são transportadas e montadas num terreno à escolha. Mediante o tipo de projeto que o proprietário deseja. É ainda possível ligar vários bungalows, como se se tratasse de uma habitação de maiores dimensões. Tudo dependerá do tipo e do tamanho da habitação que o cliente pretende. A qualidade da estrutura e dos acabamentos devem respeitar várias regras, além de serem submetidas a vários testes, o que prova uma grande exigência. Neste sentido, são habitações seguras, de confiança e com uma grande vantagem – a de preços muito competitivos.

Os bungalows são casas do futuro?

Se os bungalows eram usados há uns atrás como casa de férias, em parques de campismo, hoje já as queremos como uma habitação principal ou secundária. Por isso, podemos considerá-las as casas do futuro. Graças ao avanço do design, do volume e mesmo das melhorias significativas em termos de estrutura e acabamentos. Sem falar do preço muito mais abordável ou da rapidez e eficiência. Por outro lado, é de extrema importância ressalvar que os bungalows são amigas do ambiente.

Optar por viver num bungalow permite viver num espaço mais calmo, mais abordável e à sua escolha. E caso seja necessário mudar de localidade ou região, tem sempre a possibilidade de andar com a “casa às costas”. Onde vai, a casa poderá ir consigo. Sendo por isso um investimento a longo prazo e facilmente para toda a vida. No entanto, salienta-se que os bungalows poderão dispensar de uma licença camarária, mas todo este processo é visto com a entidade e os profissionais em questão, que o encaminhará e ajudará com a burocracia necessária. Se precisar de encontrar profissionais ou empresas que fabricam bungalows/casas modulares, só precisa de navegar pela nossa plataforma homify. Temos os melhores da área em Portugal e em todo o mundo, com projetos absolutamente soberbos e encantadores. Sem dúvida que ao descobrir ficará ainda com mais vontade de viver num bungalow e mudará a sua ideia sobre este tipo de habitação do futuro.

Quais são as principais vantagens de ter um bungalow?

Além de todos os anteriores pontos positivos que enumeramos ressalvamos outras vantagens, nomeadamente:

- os bungalows têm a grande vantagem de serem versáteis, existem inúmeros modelos, tipos, estilos, designs ou tamanhos, mediante o objetivo do mesmo. Casa de férias. Casa principal. Casa turística. Casa temporária. É só escolher e decidir!

- Se hoje quer comprar apenas uma unidade, mas no futuro aumentar, é possível. Com os bungalows podemos aumentar e desenvolver a habitação, mediante o seu orçamento e claro no caso da família crescer.

- Um bungalow bem isolado é seguramente sinónimo de poupança. Não precisa de consumir tanta energia para o aquecer. Tendo em conta a sua estrutura aberta e piso único, é menos exigente em termos de aquecimento, mas também de ventilação. Por outro lado, as grandes janelas dos bungalows permitem aproveitar do calor do sol, que penetra no interior.

- Os bungalows conferem bastante intimidade, conforto e aconchego.Toda a casa acaba por estar aberta para o jardim, criando um ambiente agradável às várias divisões. Aposte num jardim bonito, para ligar estes dois espaços.

Quanto custa um bungalow?

O preço de um bungalow irá variar sempre do modelo, do material e do tamanho que escolher. Recomendamos que veja os vários projetos que temos na nossa plataforma, de forma a entender e perceber o que existe no mercado. Depois só tem de contactar o respetivo profissional e agendar uma reunião, para esclarecer as suas dúvidas e pedir um orçamento da sua futura casa. Mas geralmente, estas habitações são mais em conta do que as casas tradicionais, além de serem bem mais rápidas e menos stressantes de erguer.

Não perca mais tempo e tenha a sua casa do futuro!