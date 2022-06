Bordaduras de jardim

Com plantas ou flores, as bordaduras trazem cor ao exterior e contornam os caminhos ou escadas dos jardins, tornando-os mais funcionais. Deve privilegiar plantas que cresçam na horizontal, mais comummente conhecidas por “rasteiras” ou “baixinhas’. É também importante considerar a orientação do jardim e avaliar se precisa de plantas que se desenvolvem com sol, sombra ou meia sombra. As bordaduras são ideais para que o jardim transmita uma sensação de organização visual e de limpeza e para acentuar o que ele tem de melhor. Também pode servir para realçar o próprio edifício da sua casa. Uma bordadura ao longo da entrada ou a vedar o caminho que a ela dá acesso valoriza a fachada e torna o conjunto mais bonito e funcional. Na nossa plataforma, encontra centenas, ou até mesmo milhares, de jardins dos melhores profissionais espalhados por todo o mundo. Percorra os nossos livros de ideias e reúna as fotografias de que mais gosta para recriar no seu jardim e/ou mostrar a um arquitecto paisagístico. Também pode recorrer ao nosso fórum de discussões e pedir directamente a nossa ajuda.

Bordas de canteiros: onde vão ficar?

Antes de escolher as plantas, deve ter em conta a posição que a bordadura vai ocupar no seu jardim. Se receber luz solar directa, aposte em plantas coloridas como a echeveria ou as rosas-de-pedra. Estas plantas, de cor verde, cinza ou rosada obtêm a forma de roseta e harmonizam-se com a bromélia e as cactáceas. Para a sombra, pode optar pela spiraea japonesa, uma planta perene usada para criar um aspecto mais rústico nas bordas dos canteiros. No que diz respeito às flores, e para que as bordaduras se vejam coloridas ao longo de todo o ano, sugerimos as margaridas africanas, a lavanda e as lobélias. Se não tem tempo para manter plantas ou contratar alguém que o faça por si, será então preferível criar bordaduras com pedras que trarão um toque mais minimalista à área. Note que as bordaduras só farão sentido se mantiver os caminhos limpos e o relvado bem aparado e cuidado. O objectivo é criar como que um desenho no chão cujas linhas sejam bem perceptíveis.

Ervas aromáticas

E numa altura em que a culinária parece ser a actividade predilecta de muitas pessoas, por que não usar as bordaduras para plantar ervas aromáticas? Estas ervas requerem regas moderadas e fertilização ocasional. Tomilho, orégãos, alecrim ou sálvia são apenas algumas opções. Nada como comermos o que plantamos. Também pode plantar alguns vegetais.