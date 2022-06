… e, verdade seja dita, agrada a todos os que gostam de receber amigos e familiares para festas e pequenos convívios. Além de ser um elemento da casa que torna funcional o gesto de receber quem o visita, o bar consegue ainda elevar o valor estético do imóvel, acrescentando um ambiente convidativo a qualquer espaço onde o queira instalar.

Se é uma daquelas pessoas que desistiu da ideia de ter um bar por suposta falta de espaço, fique a saber que tomou a decisão errada. Na verdade, um bar não precisa necessariamente de um espaço amplo e de muito equipamento. O objectivo é criar algo que vá de encontro às suas necessidades, respeitando o seu orçamento e as condições da sua casa. Uma das vantagens é precisamente a versatilidade e a facilidade de instalação. Qualquer recanto da sua casa pode integrar um carro de bebidas ou um pequeno móvel para colocar copos e garrafas. Para ambientes amplos, pode instalar um balcão com bancos altos que lhe darão um aspecto especial. E porque não aproveitar a cave de sua casa para criar um espaço dedicado aos vinhos, com bar e adega? Na verdade, o lema é: quanto mais simples e despojado melhor.

Onde pode instalar o seu bar?

A instalação de um bar vai sempre depender do tamanho de sua casa e daquilo que pretende. O que importa saber é que qualquer casa, por mais pequena que seja, pode incluir um bar.

1. Bares para casas pequenas: se tem uma casa pequena é normal que precise de rentabilizar da melhor forma possível o espaço de forma a que este não perca o seu conforto e funcionalidade. Ainda assim, nada o impede de instalar um bar e poder receber os seus amigos e familiares da melhor forma possível. Aproveite os mais pequenos recantos e detalhes de construção e decoração da sua casa. Tudo vai depender da sua originalidade e perspicácia. Deixamos algumas ideias de locais onde pode instalar o seu bar:

- Armário embutido na parede: esta é uma solução original é interessante que lhe permite escolher se quer ter o bar à vista de toda a gente ou escondido atrás de duas portas. Dentro deste armário, pode ter prateleiras para garrafas e copos e, no caso de ter espaço suficiente, um pequeno frigorífico para manter as bebidas frescas e guardar aperitivos.

- Vão das escadas: se tiver uma escadaria em sua casa cujo vão esteja mal aproveitado, por que não fazer aí o seu bar? Aproveite este espaço para criar arrumação e oferecer uma certa dinâmica e um aspecto jovial ao interior da sua casa.

- Armário não embutido: se tiver espaço para um armário – estilo cristaleira – pode personalizá-lo e fazer dele um autêntico bar, instalando, por exemplo, um mini-frigorífico num dos compartimentos inferiores.

- Carrinho de bebidas e aparador: se não tem espaço para a ideia anterior, opte pela solução de um carrinho ou aparador. Esta é uma opção clássica e que funciona sempre bem. Além de tudo o resto, é fácil de transportar.

2. Bares para casas grandes: se o espaço de sua casa permitir, não há porque não dar asas à sua imaginação e tornar os seus sonhos realidade. Em espaços amplos pode reservar uma divisão só para o bar, mobilá-lo e torná-lo mais confortável. No fundo, se tem espaço e orçamento, os limites do possível serão os da sua imaginação. Deixamos algumas dicas de bares em casas grandes para o inspirar:

- Bar anexado à cozinha e sala: se tem um espaço amplo e aberto, por que não criar um bar que funcione também como elemento de divisão entre a cozinha e a sala de jantar. Pode criar um longo balcão com cadeiras, instalar armários para arrumos e frigoríficos, ganhando assim um espaço multifunções.

- Bar como suporte da sala: para quem possui uma sala grande, esta é uma bela solução. Crie um bar equipado a rigor e decorado de forma a ser parte integrante da sua sala. Equipe-o com tudo o que ele precisa e, se quiser ir ainda mais longe, instale sofás e uma lareira. Sucesso garantido.

- Bar com sala de jogos: este é o sonho de qualquer jovem que gosta de ter um espaço para estar à vontade com os amigos. Crie um espaço dedicado apenas à diversão e relaxamento, com sofás, mesa de bilhar, televisões, jogos de dardos e uma decoração alegre e divertida.

- Bar exterior: a instalação de um bar não necessita obrigatoriamente de ser levada a cabo no interior. Se tem um jardim ou terraço com espaço suficiente, construa um bar que sirva de apoio ao jardim e à piscina (no caso de ter) e que lhe permita desfrutar ao máximo dos quentes dias de Verão. Já imaginou as festas que pode fazer aqui com os seus amigos e familiares?

- Bar/Adega: para quem é apreciador de vinhos, esta é a solução ideal. Deve ser um espaço amplo, elegante e bem equipado, de forma a poder usufruir dele confortavelmente e guardar a sua colecção de vinhos adequadamente. Neste caso, estamos perante um espaço mais complicado de instalar, pois necessita de condições de atmosfera de forma a preservar a qualidade dos vinhos. Ainda assim, é um esforço que vale a pena.

O que deve ter no seu bar?

A resposta a esta pergunta vai, em grande parte, depender do tipo de bar que construiu e da funcionalidade que lhe quer dar. Seja como for, existem determinados elementos que são obrigatórios em qualquer bar.

Deixamos aqui uma pequena ajuda para que não lhe falte nada:

- Copos de vários estilos - Bebidas com e sem álcool - Abre latas - Saca rolhas - Doseador - Copo de mistura - Decantador - Colher de cabo longo

A decoração do bar de casa

Tal como noutros espaços, a decoração do seu bar deve ser alvo de todos os esforços e atenção, uma vez que vai ser a grande responsável pelo ambiente criado e sensações transmitidas. Uma ideia que funciona sempre é um aspecto informal e descontraído, onde as bebidas estão à vista para que qualquer um se possa servir. Este ar apelativo e convidativo faz com que quem usufrua do espaço se sinta confortável e relaxado, ou seja, em família.

Utilize todos os detalhes para acrescentar valor ao ambiente tornando-o mais acolhedor e preocupe-se com a iluminação pois ela é extremamente importante para a definição de qualquer espaço ou ambiente. No caso de ter um bar com balcão, utilize, por exemplo, candeeiros tipo pendente que trazem uma sensação aconchegante e elegante. Seja criterioso no que diz respeito à escolha das lâmpadas e do tipo de luz. Por exemplo, as lâmpadas de alta voltagem emitem muito calor e podem criar um ambiente demasiado quente e desagradável.

Para finalizar, deixamos mais uma dica: ao decorar, aposte em materiais e em revestimentos pouco comuns. Os bares são uma excelente oportunidade para criar zonas de destaque no ambiente de sua casa. Ainda assim, não descure da restante decoração e integre-a de forma inteligente e eficaz no espaço. Inspire-se nos livros de ideias da homify, veja os projectos dos nossos profissionais, coloque as suas questões e esteja sempre a par das últimas novidades da área da arquitectura e decoração.